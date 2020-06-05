Azerbaycan’da vaka sayısında büyük artış!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 338 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 134 kişinin iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 66’sının sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı. Azerbaycan’da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 6 bin 860’a yükseldi.

Azerbaycan’da salgının baş göstermesinden bu yana toplam 82 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 871 kişi de virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da 328 bin 385 test yapıldığı belirtildi. (İHA)

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