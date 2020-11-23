Biden’ın atayacağı ilk bakan Blinken oldu: Erdoğan’ı eleştiren isim dışişleri bakanı olacak

Sancılı bir seçim sürecini geride bırakan ABD’de Joe Biden’ın bu hafta kabinesini açıklaması bekleniyor… Başta Bloomberg ve Reuters gibi medya kuruluşları olmak üzere Biden’ın ekibine yakın kaynaklar Ocak ayında görevine başlayacak kurt siyasetçinin kabinesini hazırladığını ve bu hafta resmen duyuracağını söyledi.

ABD medyası, Biden’ın ilk olarak dışişleri bakanını belirlediğini yazarken, ABD’nin yeni dışişleri bakanının ise deneyimli siyasetçi Antony Blinken olacağını öne sürdü. Uzun yıllardır Washington’da aktif rol alan Blinken, Biden’a en yakın isimlerden biri olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda ikinci adam konumunda olan ve aynı zamanda Obama yönetiminde ulusal güvenlikten sorumlu danışman yardımcısı olarak görev alan Blinken, Biden’ın en güvendiği isimlerden biri.

Konuyla ilgili olarak 58 yaşındaki Blinken ve Biden’ın ekibi bir açıklama yapmadı. Blinken’ın siyaset görüşüne göre ABD daha aktif bir dünya liderliğine soyunmalı. Blinken daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’nin müttefiklerle daha çok kaynaşması gerektiğini söylerken, bu rolü yapamadığı zaman Çin gibi ülkelerin devreye girdiği belirtmişti.

ABD basını Blinken hakkında, “Diplomatların diplomatı. Sakin ve yumuşak konuşur fakat çok serttir ve çok aktif bir dış politika izler” yorumunu yaptı.

ÖNCE ÖVMÜŞ SONRA ELEŞTİRMİŞTİ

Obama döneminde ABD’nin yabancı ülkelerdeki askerlerinin sınırlandırılması üzerinde çalışan Blinken, geçen yıl Trump’ın Suriye’deki askerlerini çekme kararı ile ilgili konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuktan sonra Trump’ın bölgeden askerlerini çekme kararının “Amerika’nın güvenilirliğini zedelediğini” söyleyen Blinken, bu hamlenin PKK’nın uzantısı olan ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’ne zarar verdiğini söylemişti.

Blinken en son 27 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmişti. Kıbrıs’a giderek temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bölgede iki devletli çözüm açıklamasını, Blinken Twitter’dan eleştirmişti.

Blinken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar’ın iki devletli Kıbrıs çözümü açıklamasını üzülerek izliyoruz. Joe Biden uzun bir süredir barış ve huzurun olduğu çift bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonu desteklediğini söylüyor” ifadesini kullanmıştı.

15 TEMMUZ’DAN SONRA ZİYARET ETMİŞTİ

Blinken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye gelmiş ve resmi temaslarda bulunmuştu. O dönemde Türkiye’de açıklamalarda bulunan Blinken, “Ziyaretime meclisi ziyaret ederek başladım çünkü darbecilerin hava saldırısının etkisini ve verdikleri zararı görmek istedim. Çok duygu dolu bir deneyimdi. Benim için duygu doluydu çünkü ben de bizim Kongre’de 6 yıl görev aldım ve Türkiye’nin demokrasisinin kalbine olan bu saldırı gerçekten beni etkiledi. Dünya genelindeki insanların bu saldırının Türkiye’deki demokrasinin kalbine bir hançer olduğunu bilmesi gerekiyor. Neyse ki darbe girişimi başarısız oldu ve bizim de Türkiye ile olan ortaklığımız daha da güçlenmeli” demişti.



Blinken, kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirmişti.Öte yandan Blinken Temmuz ayında katıldığı bir sanal röportajda, Biden’ın seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha doğrudan bir şekilde konuşacağını dile getirmişti. Blinken, “Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var ve Biden’ın Erdoğan’la karşılarındaki zorlukları birlikte çözmek için yoğun bir görüşmeye girecektir” demişti.

O görüşmede Blinken, “Türkiye ile daha verimli ve pozitif bir ilişki kurma yolunu bulmak istiyoruz. Çok ciddi sorunlar ve farklılıklarımız olduğu bariz fakat birlikte çalışmanın etkisinin olacağı konular da var, Suriye mesela bunlardan biri” ifadesini kullanmıştı.

Biden’ın atamasını yapacağı bir diğer ismin ise Jake Sullivan olacağı belirtildi. Sullivan’ın ABD ulusal güvenlik danışmanı olması bekleniyor.

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