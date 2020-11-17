Corona araştırması: Gargara, laboratuvarda virüsü 30 saniyede öldürdü

BBC’de yer alan habere göre, araştırmayı yürüten bilim insanları, reçetesiz satılan ağız gargaralarının virüsü yok etmede yardımcı olabileceğine dair “umut verici gelişmeler” yaşandığını açıkladı.

Araştırmayı yürütenler, gargara kullanımının virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini öne sürerken, gargaranın solunum yoluna ya da akciğerlere ulaşmaması nedeniyle coronaya karşı kesin bir tedavi olarak kullanabileceğine dair henüz bir kanıt yok.

Gelişmeye ilişkin açıklama yapan uzman periondotolog Dr. Nick Claydon, “Eğer olumlu sonuçlar yaşanırsa, ağız gargaraları hijyen, mesafe ve maske ile birlikte insanların corona virüsüne karşı rutinlerinin bir parçası haline gelebilir” dedi. Hakem değerlendirmesinde olan araştırmanın sonuçlarının 2021’in başlarında açıklanması bekleniyor.

Cardiff Üniversitesi’nden Prof. David Thomas, araştırmanın ilk sonuçların cesaret verici olduğunu ancak virüsün hastalar arasında yayılmasını önlemeyeceğini vurguladı.

Thomas “Gargara laboratuvar ortamında virüsü çok etkili bir şekilde yok ederken, hastalarda işe yarayıp yaramadığını görmemiz gerekiyor. Devam eden klinik çalışmalarımızın amacı da bu. Reçetesiz satılan ağız gargaralarının Covid-19 üzerinde etkisinin olup olmadığını anlamamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

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