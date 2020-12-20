Corona virüsü aşısını durdurdular: 4 sağlık çalışanı fenalaştı

Dünya çapında 76 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüne karşı birçok ülkede aşılama süreci başladı. Dünyanın farklı ülkelerindeki şirketlerin büyük bir çabayla bir yıldan kısa bir süre içinde geliştirdiği aşılar bazı ülkelerde kullanılmaya başlandı.

Bu ülkelerden biri de ABD… ABD’de aşılama süreci devam ederken yeni bir endişe belirdi. Geçen haftalarda corona virüsü aşısı olan iki sağlık çalışanının fenalaşması ve nefes darlığı yaşamasının ardından önceki gün benzer bir olay Chicago’daki Advocate Condell Tıp Merkezi’nde yaşandı. Tıp merkezinde çalışanlar aşı olurken, dört sağlık çalışanı aşıdan sonra alerjik tepki gösterdi.

Libertyville’de bulunan hastanede çalışan dört kişiden üçünün hafif belirtiler gösterdiği belirtilirken bir kişinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer diğer üç kişinin semptomlarının da ciddi olduğunu ve bu kadar ağır geçmesine şaşırmadıklarını söyledi. Yetkililer hafta sonu aşılama sürecinin durdurulduğunu ve pazar günü devam edeceğini de açıkladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Lake County Sağlık Departmanı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Covid-19 aşı süreci Lake County’de devam ederken biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aşılarda yan etki ve reaksiyonu gözlemlemek aşıların standart prosedürü. Bu şaşırtıcı bir durum değil zira bazı insanlar aşıya diğerlerinden farklı tepki verebilir” denildi.

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