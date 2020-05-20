Corona virüsünde örnek ülkede okullar açıldı: İlk görüntüler geldi

51 milyondan fazla nüfusa sahip olmasına rağmen sadece 263 insanın yaşamını yitirdiği Güney Kore’de normalleşme süreci devam ediyor… Bugün 5 aylık bir aranın ardından Güney Kore’de lise öğrencileri okullar ageri döndü.

Termal tarayıcıdan geçerek okul binasına giren liseliler derslerden sonra öğle yemeğini özel olarak tasarlanan yemekhanelerde yedi. Masaların arasına cam bölmeler yerleştirilirken, her öğrenci kendi bölmesinde yemeğini yedi.

BBC’ye konuşan Chungam Lisesi’nde görevli öğretmen Cho Sung-jin, “Maske ile ders anlatmak çok zor. Sesinizi yükseltirken nefes almak çok zor” ifadesini kullandı. Cho Sung-jin, “Ayrıca bütün öğrenciler birbirine benzeyen maskeler taktığı için öğrencileri tanımak çok zor” dedi.

Güney Kore’de okullar açılmadan önce bazı kritik değişiklikler uygulanmıştı. Ders saatleri ve öğle yemeği arası ile teneffüs saatleri değiştirilirken sınıflarda plastik bölmeler oluşturulmuştu.