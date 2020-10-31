Corona virüsünde son durum: ABD’de yeni vakalarda dünya rekoru

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre toplam vaka sayısı 45.6 milyon, ölü sayısı ise 1 milyon 189 bin olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayılarında ABD, Hindistan ve Brezilya ilk üç sıradaki yerini korurken, salgının merkez üssü olarak gösterilen ABD'den dünya rekoru geldi.

HİNDİSTAN’I GEÇTİLER

Reuters’ın aktardığı verilere göre dün 91 bin vakayla zirveyi gören ABD’de, bugün hem ülke hem de dünya rekoru kırıldı. Son 24 saatte 100 bin 233 yeni vaka görülürken, önceki dünya rekoru 97 bin 894 ile Eylül ayında Hindistan’da kırılmıştı. Ülkede 16 eyalette salgın başından bu yana en yüksek vaka sayısı tespit edildi.

SANİYEDE BİRDEN FAZLA

İkinci dalgayı çok şiddetli yaşayan ABD’de 10 gün öncesine kadar en fazla vaka rekoru 77 bin 299’la Temmuz ayına aitti. Bu rakam son 10 günde beş kez geçildi. Corona virüsüne yakalanan toplam kişi sayısı 9 milyonu aşan ABD’de son rakamlar saniye başına vaka sayısının 1’i geçtiğini ortaya koyuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ABD’de toplam vaka sayısı 9 milyon 47 bin, ölü sayısı ise 229 bin 708.

AVRUPA 10 MİLYONU AŞTI

İngiliz Guardian gazetesi, corona virüsü salgınında Çin’den sonra ikinci durak olan Avrupa’daki vakaların sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu.

– Almanya: Corona virüsüyle mücadelede ilk dalgada en başarılı ülkelerden gösterilen Almanya’da vaka sayıları rekorlar kırarak artıyor. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saatte 18 bin 681 artışla en yüksek vaka görüldü.





– Ukrayna: Ülkede son 24 saatte 8 bin 752 yeni corona teşhisi koyulurken, 8 bin 312 olan önceki rekor kırılmış oldu. Ulusal Güvenlik Konseyi son bir günde 155 kişinin hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 387 bin 481'e ulaştığını duyurdu.

– Fransa: Terör saldırısının etkilerini atlatamayan Fransa’da 49 bin 215 yeni teşhis koyuldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin olarak açıklandı. 256 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 36 bin 565 oldu.

– İspanya: Toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 878’e yükseldiği aktarıldı.

RUSYA 28 BİN CAN KAYBINA KOŞUYOR

Rusya dün 18 bin 243 vakayla rekor kırarken, bugün açıklanan verilerde 18 bin bandında kalmayı sürdürdü. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre son 24 saatte 18 bin 140 kişi corona virüsüne yakalandı. Aynı süreçte 334 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 27 bin 990 olarak duyuruldu.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Ağustos ayından beri günlük vaka sayısının 1000'in üzerinde seyrettiği Türkiye'de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı…

Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye'de 2 bin 322 yeni hasta tespit edilirken, toplam hasta sayısının 373 bin 154'e çıktığı açıklandı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 78 kişinin Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedilirken can kaybı 10 bin 177’ye yükseldi.

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