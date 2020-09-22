Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Rekor kırıldı: Salgın başından bu yana en yüksek haftalık vaka

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgının başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgınla ilgili küresel çapta hazırladığı haftalık raporunu açıkladı. Guardian’ın aktardığı rapora göre, ikinci dalga paniğinin yaşanmaya başladığı dönemde yeni vakalar rekor kırdı.

Dünya genelindeki verileri bir araya getiren DSÖ, 20 Eylül itibarıyla 1 milyon 998 bin 897 vakayla en yüksek rakamın görüldüğü haftanın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Bu bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6’lık bir artış yaşandığını ortaya koydu. Raporda Amerika kıtasındaki artış yüzde 10, Avrupa’daki artış ise yüzde 11 olarak gösterildi.

AMERİKA’DA DÜŞÜŞ AVRUPA’DA ARTIŞ



Vakaların aksine ölüm oranları ise bir önceki haftaya göre yüzde 10 düşüş gösterdi. Buna göre yedi günde 36 bin 764 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının yüzde 52’si Amerika kıtasında, yüzde 25’i Güneydoğu Asya’da, yüzde 11’i de Avrupa’da meydana geldi. Amerika kıtasında ölüm oranları yüzde 22 düşerken, Avrupa’da yüzde 27 artması dikkat çekti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı son rakamlara göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 31 milyon 130 bin 735, ölü sayısı ise 959 bin 123 olarak kayıtlara geçti.