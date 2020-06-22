Dünya Sağlık Örgütü, İtalyanların iddiasının doğru olabileceğini belirtti

İtalyan bilim insanları Kuzey İtalya’daki şehirlerin atık suları üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bölgede başlayan corona virüsü salgınının Aralık 2019’a kadar dayanabileceğini öne sürdü.

Çalışmalar hakkında yorum yapan Dünya Sağlık Örgütü ise araştırma bulgularının doğruluğunun ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.

İDDİALAR DOĞRU OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü, İtalya’da şubat ayında başladığı ifade edilen corona virüsü salgınının çok daha önce Aralık 2019’da başladığı görüşünü dile getirdi.

İtalya’daki iki şehrin atık sularında yapılan analizler sonucunda salgının Aralık 2019’da başladığı yorumunu getiren İtalyan bilim insanlarının tezini dile getiren Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, bu iddianın doğru olma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

DSÖ’den Dr. Mike Ryan, “Kesin olmamakla birlikte Kuzey İtalya’da durumun bu şekilde gelişme şansı var” açıklamasında bulundu.

“ARTIŞ VAR ÇÜNKÜ…”

Dr. Ryan, dünya genelindeki vaka artışlarını yüksek nüfusa sahip ülkelerde aynı anda başlayan salgına bağlarken virüsün özellikle ABD’de gençler arasında daha hızlı yayıldığını belirtti.

Ülkelerdeki artan test sayılarının da vaka sayılarındaki artışa neden olduğunu belirten Dr. Ryan, pek çok ülkenin hâlâ yeterli sayıda test yapamadığını da vurguladı.