Erdoğan ’Daha da gelmem’ demişti! Davos Zirvesi artık Davos’ta değil

Dünya Ekonomik Forumu yetkilileri, yıllık toplantının 18-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Yetkililer, corona virüsü salgını nedeniyle toplantının Davos’ta değil, Bürgenstock’ta yapılacağını duyurdu.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Toplantı, katılımcılar ve ev sahibi topluluğun sağlık ve güvenliğinin garanti altına alınmasına yönelik tüm koşullar mevcut olduğu sürece gerçekleştirilecektir” denildi.

Önümüzdeki yıl yapılacak toplantının katılımcı sayısının ise 3 binden bin 500’e düşürüleceği ifade edildi. Toplantının temasının ise corona virüsü salgını nedeniyle “Büyük Sıfırlama” olacağı belirtildi.

Toplantıdan önce, Ocak ayının son haftasında dijital ortamda yüksek düzeyli “Davos Diyalogları” etkinliğinin yapılacağı belirtildi.

Davos Zirvesi’ne her yıl birçok ülkeden siyasetçi, iş insanı, bilim insanları ve STK’lar katılıyor.

ERDOĞAN “BENİM İÇİN DAVOS BİTMİŞTİR” DEMİŞTİ

29 Ocak 2009 tarihinde Davos’ta düzenlenen “Gazze: Ortadoğu’da Barış İçin Model” oturumunda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında Filistin tartışması yaşanmıştı.

Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa’nın da katıldığı oturumda Erdoğan, oturumu yöneten Washington Post yazarı David Ignatius’a dönerek “One minute” (Bir dakika) şeklinde tepki göstermiş ve Peres’e karşı şöyle konuşmuştu:

* Sesin çok yüksek çıkıyor. Benden yaşlısın biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak. Bunu böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.

* Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Filistin’e, tankların üstünde girdiği zaman, ‘kendimi bir başka mutlu addediyorum’ diyen başbakanlarınız var. Tankların üzerine çıkıp ‘Filistin’e girince mutlu oluyorum’ diyen başbakanlarınız var. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsimini de veririm, belki merak edenleriniz vardır.

Konuşmasında Peres’e karşı “Tevrat’ın 6. maddesi der ki ‘Öldürmeyeceksin. Burada öldürme var” ifadesini kullanan Erdoğan, Ignatius’a dönerek “Sana da çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos’a gelmem. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştum, olmaz” diyerek toplantıyı terk etmişti.