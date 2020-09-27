Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*27 Eylül’den bu yana Ermenistan’ın askeri-politik liderliği, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, Azerbaycan’ın sivil nüfusuna ağır silahlar ateşleyerek ve sivil halka karşı çeşitli suçlar işleyerek provokatif eylemlerini sürdürdü.

*Naftalan ilçesine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsaoğlu ve 4 aile üyesinin Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan’daki sivil halkı hedef alan topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz.

NELER YAŞANDI?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın bir saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Azerbaycan'ın saldırıya karşılık vermesiyle Ermenistan ve Dağlık Karabağ, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti.

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