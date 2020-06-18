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Futbol maçı sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nü çılgına çeviren görüntüler!

Corona virüsünün yarattığı korku ve panik giderek yerini rehavete bırakmaya başladı. İtalya'da oynanan bir futbol maçı sonrası Dünya Sağlık Örgütü çok sert ifadeler kullanarak yaşananları eleştirdi. Maç sonrası taraftarların bir araya gelerek kutlamalar düzenlemesi Avrupa ve dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Sozcu.com.tr
20:43 -
Haberler Dünya
Futbol maçı sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nü çılgına çeviren görüntüler!

Avrupa’da en ölümcül corona salgınını henüz atlayamayan İtalya’da geçtiğimiz günlerde oynanan Napoli ve Juventus arasındaki futbol maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri Dünya Sağlık Örgütü’nü çileden çıkardı.

DSÖ, Napoli’nin kazandığı maç sonrası şehirde yaşanan kutlama görüntüleri için “pervasızlık” yorumunda bulundu.

Sokakları dolduran taraflarlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Reuters

Maçtan sonra büyük taraftar grupları bir araya gelerek kutlamalara katılmıştı.

İtalya’da salgın nedeniyle 35 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Napoli’de binlerce insan sokakları doldurdu. Reuters

“ACI VERİYOR”

Corona yüzünden yaşanan ölümlere vurgu yapılan DSÖ açıklamasında daha önce de İspanya temsilcisi Valencia ile İtalya temsilcisi Atlanta arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının hastalığın yayılmasında önemli payı olduğu ifade edildi.

Biyolojik bomba olarak adlandırılan olay sonrası iki ülkede de vaka sayıları artış göstermişti.

DSÖ Başkan Yardımcısı Ranieri Guerra, “Bu tekrar yaşanmamalı. Paylaşılan görüntüler acı veriyor” yorumunda bulundu.

İtalya dünyada en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Reuters

TÜRKİYE’DE DE BENZERİ YAŞANDI

Türkiye’de hafta için oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki futbol maçı sonrası galip gelen Trabzonspor’un taraftarı sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

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Son güncelleme: 20:46 18.06.2020
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