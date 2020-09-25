Google’dan Covid-19’a karşı haritalı önlem

Arama motoru Google, Haritalar uygulamasına yeni bir güncelleme geleceğinin duyurusunu yaptı… Johns Hopkins Üniversitesi başta olmak üzere birçok farklı kaynaktan alınacak verileri kullanarak harita ve navigasyon özelliğine bulunan ya da gidilen bölgedeki Covid-19 oranları paylaşılacak.

“Covid-19 katmanı” olarak tasarlanan bölüm, uygulamanın sağ üst köşesinden ulaşılabilir olacak ve bu özelliği kullananlar her 100.000 insanda ortalama kaç vakanın görüldüğünü farklı renkler kullanarak uyarıyor.

EN KÖTÜ RENK KOYU KIRMIZI

Henüz Türkiye’de kullanılmayan bu özelliğe göre son 7 gün içerisinde her 10.000 insanda vakanın 1’in altında olduğu bölgelerde gri renk kullanılırken, 40’ın üzerindeki vaka sayısında da koyu kırmızı renk kullanılacak.

Verilerin 220 ülkede de kullanılabileceğini açıklayan Google yetkilileri, Johns Hopkins Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü’yle birlikte resmi açıklama ve verilerin yanı sıra New York Times ve Wikipedia gibi kaynakların da kullanılacağını duyurdu.

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