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İngiltere, 15 dakikada sonuç veren corona kitlerini evlere gönderecek

Corona virüsünün etkilerini mart ayının ortalarında görmeye başlatan İngilizler aldıkları yeni bir kararla 15 dakika sonuç veren corona virüsü test kitlerini vatandaşlarının evlerine dağıtacağını açıkladı.

18:48 -
Haberler Dünya
İngiltere, 15 dakikada sonuç veren corona kitlerini evlere gönderecek

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (Public Health England, PHE) Direktörü, corona virüsü için yeni 15 dakikalık evde test kitlerinin önümüzdeki günlerde Britanya halkına sunulacağını söyledi.

Independent’in haberine göre, önümüzdeki hafta kadar yakın bir zaman içinde, binlerce test Boots gibi eczane zincirlerinde satılacak ya da semptomları hissederek kendilerini gönüllü olarak tecrit eden insanlara Amazon tarafından ulaştırılacak.

PHE’nin Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock, bilim ve teknoloji komitesindeki parlamenterlere, testlerin onay aldıktan sonra “topluma dağıtılacağını” söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock salı günü hükümetin milyonlarca test aldığını ve milyonlarcasının da siparişini vermek üzere olduğunu söyledi.

PARMAKTAN KAN ALINIYOR

Antikor testinde parmaktan alınan bir damla kan, hamilelik testine benzeyen bir alette analiz ediliyor. Fakat test, Covid-19’un bir insana daha önce bulaşıp bulaşmadığını haber veriyor, halen virüse sahip olup olmadığını değil.

Test, enfeksiyonun erken aşamalarında ortaya çıkan IGM antikorlarını ve vücudun virüse yanıtı sırasında artan IGG antikorlarını tespit ediyor.

Peacock parlamenterlere verdiği cevapta, testlerin haftalar veya aylar içinde değil, “kesinlikle” günler içinde erişilebilir olacağını söyledi.

Evde yapılacak corona virüsü testinin evde yapılabilen kan şekeri ölçümü gibi parmaktan alınan kan ile yapılabileceği belirtiliyor. – Reuters

Peacock, şu ifadeleri kullandı:

* Birkaç milyon test kullanmak için satın alındı. Bunlar yepyeni ürünler. Yaptıklarını iddia ettiği işleri gerçekleştirdiklerinden emin olmalıyız.

*Bu hafta test edildikten sonra, testlerin ilk partisi de geldiğinde topluma dağıtılacaklar.

HEDEF GÜNDE 25 BİN TEST

Şu anda, yalnızca hastaneye kabul edilen hastalar rutin Covid-19 testine tabi tutuluyor. Günde 5 binle 6 bin arasında kişi test ediliyor fakat hükümet bu sayıyı dört hafta içinde günde 25 bin teste çıkarmayı planlıyor.

Yeni antikor testleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hükümetleri teşvik ettiği şeyi, “test, test, test” yapmayı, Birleşik Krallık’ın yapmasına yardımcı olabilir.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Kimin enfekte olduğunu bilmeden bu salgını durduramayız” demişti.

“Bu işte yalnız değiliz” diyen Peacock, antikor testlerinin Avrupa ve Güneydoğu Asya’dan da sipariş edildiğini söyledi.

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Son güncelleme: 19:02 26.03.2020
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