İngiltere’nin yasağı kaldırdığı sistemde Türkiye’nin rengi belli oldu!

İngiltere hükümetinin turizmi canlandırmak için oluşturmaya çalıştığı ‘hava köprüsü’ planlarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda ‘trafik ışığı sistemi’ uygulamaya hazırlanan İngiltere, 75 ülkeyi kapsayan corona virüsü karantina kurallarını sona erdirecek.

Taslak planlarda ilk olarak durumu şüpheli kategorisinde gösterilen Türkiye’yle ilgili bugün çarpıcı gelişmeler yaşandı. İlk olarak Daily Telegraph gazetesi, Türkiye’nin de karantina uygulanmayacak ülkeler arasında yer alacağını yazdı.

Telegraph'a konuşan İngiliz hükümeti yetkilileri, “100 bin kişide 9.7 vakanın görüldüğü Türkiye de 75 ülke arasında yer alacak. İngiltere'de bu oran 8.5 kişi olarak biliniyor” dedi.

SARI KATEGORİDE GÖSTERİLDİ



Türkiye’yle ilgili ikinci önemli gelişmeyi ise Daily Mail gazetesi okuyucularına duyurdu. Trafik Işığı Sistemi’nin son haline ulaşan gazete, Türkiye’nin sarı kategorideki karantina uygulanmayacak düşük risk grubundaki ülkeler arasında olacağını öne sürdü.

‘BORİS YARIN AÇIKLAYACAK’



Söz konusu kategoride Türkiye’nin yanı sıra, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Singapur, Güney Kore, İsviçre ve İspanya da bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, planın son halini yarın duyurması bekleniyor.