NASA’dan nefes kesen paylaşım! Yıldızların ve galaksilerin yeni görüntüleri

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Chandra teleskobuyla çekilen yeni yıldızların, galaksilerin, gezegenimsi bulutsuların ve süpernova kalıntılarının görüntülerini yayınladı.

Söz görüntüler Chandra’nın ve diğer kaynakların sağladığı verilerin birleşiminden oluşuyor.

İşte o yıldız ve gezegenlerin görüntüleri:

M82

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bu galaksi 1941 yılında İsviçreli astronom Fritz Zwicky tarafından keşfedildi. Zwicky, bu galaksi için “Yıldızların dinamikleri temelinde açıklanmayı bekleyen en komplike yapılardan biri” dedi. Bu galaksi 150.000 ışık yılı çapında.

NASA, Eta Carinae’nin “birbirlerinin yakın yörüngesinde olan iki dev yıldızdan oluşan geçici bir sistem” olduğunu belirtiyor.

NASA, bu görüntünün “yüzyıllardır görülen en parlak süpernova patlaması” görüntülerinden biri olduğunu söylüyor.

Bu görüntü, Chandra ve Hubble teleskoplarından elde edilen verilerin birleşmesinden oluşan bir galaksi kümesi görüntüsü.

Helix Nebula (Helis Bulutsusu)

Helix Nebula, Kova burcu takım yıldızının içinde, aslında yakıtı bitmek üzere olan bir yıldız. Aynı şey, beş milyar yıl sonra Güneş’in de başına gelebilir.