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NASA’dan nefes kesen paylaşım! Yıldızların ve galaksilerin yeni görüntüleri

NASA, nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Chandra teleskobuyla elde edilen görüntülerde yeni yıldızlar ve galaksiler görülüyor.

Sozcu.com.tr
14:39 -
Haberler Dünya
NASA’dan nefes kesen paylaşım! Yıldızların ve galaksilerin yeni görüntüleri

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Chandra teleskobuyla çekilen yeni yıldızların, galaksilerin, gezegenimsi bulutsuların ve süpernova kalıntılarının görüntülerini yayınladı.

Söz görüntüler Chandra’nın ve diğer kaynakların sağladığı verilerin birleşiminden oluşuyor.

İşte o yıldız ve gezegenlerin görüntüleri:

M82

M82, Dünya’ya doğru ‘yönelen’ bir galaksi.

Abell 2744

Bu görüntü, Chandra ve Hubble teleskoplarından elde edilen verilerin birleşmesinden oluşan bir galaksi kümesi görüntüsü.

Süpernova

NASA, bu görüntünün “yüzyıllardır görülen en parlak süpernova patlaması” görüntülerinden biri olduğunu söylüyor.

Eta Carinae

NASA, Eta Carinae’nin “birbirlerinin yakın yörüngesinde olan iki dev yıldızdan oluşan geçici bir sistem” olduğunu belirtiyor.

Araba Tekeri Galaksisi (Cartwheel Galaxy)

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bu galaksi 1941 yılında İsviçreli astronom Fritz Zwicky tarafından keşfedildi. Zwicky, bu galaksi için “Yıldızların dinamikleri temelinde açıklanmayı bekleyen en komplike yapılardan biri” dedi. Bu galaksi 150.000 ışık yılı çapında.

Helix Nebula (Helis Bulutsusu)

Helix Nebula, Kova burcu takım yıldızının içinde, aslında yakıtı bitmek üzere olan bir yıldız. Aynı şey, beş milyar yıl sonra Güneş’in de başına gelebilir.

Nebula (bulutsu), yıldızların arsındaki toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonlaşmış gazlardan oluşan kümelere deniyor.

 

Dünya galaksi Güneş Kova Burcu NASA söz TÜRKÇE uzay
Son güncelleme: 14:50 12.09.2020
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