Pekin’deki corona salgını sonrası deniz ürünleri satışında sert düşüş!

Pekin’deki yeni vakalar sonrası yapılan araştırmalar deniz ürünlerinin satıldığı pazardaki somon kesme tahtalarında corona virüsünün görüldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Wuhan’dan sonra Pekin’de başlayan salgını somon balıkları ve deniz ürünleriyle eşleştiren Çinliler, bu ürünlere olan taleplerini düşürdü.

“AİLEMİN SAĞLIĞINI RİSKE EDEMEM”

Donmuş ve taze olarak satılan deniz ürünlerinin satışı salgının başlamasının ardından büyük düşüş gösterdi.

Reuters’a göre, Ma Xuan isimli hükümet yetkilisi vakalar ile deniz ürünleri arasında ilişkiyle ilgili, “Evdeki donmuş balıları buzdolabından attım ve artık satın almayacağım” ifadelerini kullandı.

Ailesine yeniden somon ve deniz ürünü yedirmesi için virüsün çıkış noktasının resmi olarak açıklanmasını bekleyeceğini söyleyen Ma Xuan, “Belki fazla tepki gösteriyorum ancak kim bilebilir? Ailemin sağlığını riske etmek istemiyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Restoranında somon balıklarıyla yapılan yemekler de satan deniz ürünleri restoranı sahibi Barron Qin ise daha önce restoranının önünde uzun sıralar olduğunu belirterek şu an dükkanının yarısının boş olduğunu ifade etti.

Pekin’de yeni başlayan salgında şu ana kadar 250 kişi virüse yakalandı.

Çinli ekonomistler yeni vakaların da ardından Çin’e yapılan deniz ürünleri ithalatının yüzde 3 oranında azalmasını beklediklerini açıkladı.