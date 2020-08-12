Rusya’dan bir aşı müjdesi daha: 2 haftaya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren corona virüsü aşısının tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime başlanacağını söyledi. Putin açıklamasında aşının ismini “Sputnik-V” olarak duyururken ilacın Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildiğini ve seri üretime ise AFK Sistema’nın Binnopharm ilaç fabrikasında başlandığını söyledi.

Rusya'nın “Sputnik-V” korona virüs aşısını duyurmasından sonra yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko aşı ile ilgili son açıklamada fabrikada başlanan ilk parti üretiminin 2 hafta içerisinde tamamlanacağını ve aşının ilk olarak doktorlara uygulanacağını ardından Rus vatandaşlara aşı desteği sunulacağını ve ülkedeki aşı uygulama sürecinin ardından diğer ülkelere aşı desteği sağlanacağını söyledi.

KİMİSİ ELEŞTİRİYOR KİMİSİ DESTEKLİYOR

Uluslararası basın kuruluşları Rusya'nın aşıyı geliştirmesine dair birçok başlıkta haberler geçti. Amerikan CNN, Rusya'nın aşıyı geliştirmesine dair haberlerde birçok uzmanın görüşlerini alırken haber başlıklarında eleştiriler ve kaygıları okuyucularına aktardı. İngiliz BBC'de Rusya'nın corona virüsü aşısıyla ilgili birçok haber yaptı. BBC de CNN benzeri haberler üreterek yorumcuların ve uzmanların kaygılarını okuyucularına aktardı. Alman basını ise Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın açıklamalarına atıfta bulunarak aşının güvenilirliğinin şüpheli olduğunu aktardı.

Rusya’nın “Sputnik – V” aşısını geliştirdiğini duyurmasından sonra birçok ülkeden destek açıklaması geldi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya'nın geliştirdiği aşıyı ümit verici bulurken aşıyı ülkelerinde de kullanmak istediklerini ve bunun için Rus aşısının Filipinler Sağlık Bakanlığı onayından geçmesi gerektiğini ifade etti. Rusya'nın Brezilya Konsolosluğundan yapılan açıklamada ise, Rus “Sputnik – V” aşısının Brezilya'nın Parana eyaletinde kullanılması için görüşmeler gerçekleştiğini ve bu eyalette aşı çalışmaları yapılacağını duyurdu.