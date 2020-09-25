Selena Gomez’den dikkat çeken paylaşım! Yıllar sonra ilk kez yarasını gösterdi

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Selena Gomez, hayatını tümüyle değiştiren ameliyatla ilgili önemli bir karar aldı. Uzun yıllardır lupus hastalığıyla mücadele eden Gomez, 2017 yılında böbrek nakline ihtiyaç duymuştu.

Yakın arkadaşı Francia Raisa’nın böbreğini vermesi sonrası hayata tutunan 28 yaşındaki Gomez, başından geçenleri çok sonra itiraf etmişti.

Nakilden sonra vücudu komplikasyona uğrayan Gomez’in böbreğe giden damarları çatlamış, apar topar alındığı ameliyatta bacağından alınan dokular sayesinde başarılı bir müdahaleyle tehlikeyi atlatmıştı.

Gomez yaşadıklarını anlatsa da, operasyondan sonra vücudunda kalan yaraları gizliyordu. Ancak ünlü şarkıcı bu konuda da cesur bir adım attı. Instagram hesabından mayolu bir fotoğrafını paylaşan Gomez, bacağındaki yarayı ilk kez gösterdi.

‘BUNUNLA GURUR DUYUYORUM’



Gomez fotoğrafın altına ise, “Böbrek nakli olduğumda yaramı ilk kez göstermenin zor olacağını düşündüğümü hatırlıyorum. Fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden hep kapatan şeyler giydim. Şimdi kim olduğum ve neler yaşadığım konusunda her zamankinden daha kendinden emin hissediyorum. Bununla gurur duyuyorum. Tüm bedenler güzeldir” notunu düştü.

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