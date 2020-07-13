Sınırda şok: Türk yolcunun yastıklarından 400 bin euro çıktı

Türk aileye, sınırda deklare (bildirim) yapılması gereken 10.000 Euro'nun üzerinde para taşıyıp taşımadıkları soruldu. Aracı süren Türk adam, „Hayır“ yanıtını verdi. Ancak yine de araçtakilerden şüphelenen Sırp Gümrük görevlileri onları arama noktasına aldı.

Bu sırada sürücünün yanında oturan kadın iki yastığı kolunun altına alıp indi. Gümrük görevlileri de, “Yastıkları niye alıyorsunuz?” diye şüphelenip içini açtı. 31 yaşındaki Türk kadının iki yastığında 200 bin Euro nakit para ve 200 bin Euro değerinde altın bulundu.

Erkek sürücünün cüzdanından 15 bin Euro, diğer kadın yolcu da da 3 bin 620 Euro bulundu. Aileye, kişi başına yasal sınır olan ve bildirim yükümlülüğünün üst limiti 10 bin Euro teslim edildi. Ailenin 418 bin 612 Euro miktarındaki para ve altını neden karayoluyla yanlarında götürmeye çalıştığı bilinmezken, 18 yaşını aşan kişilere verilen 30 bin Euro'dan geriye kalan paralara ise el konuldu.

4 MİLYON EUROYA EL KONDU

Bu olaydan bir gün sonra da başka bir Türk, 170 bin Euro ile yakalandı. Onun da paralarına el konuldu. Sırbistan'ın, coronadan sonra sınırlarda el koyduğu „gurbetçi paraları“nın miktarı 4 milyon Euro'ya yaklaştı.

GÜMRÜKTE ÖN BİLDİRİM ŞART

Başta Sırbistan olmak üzere, bir çok ülkenin sınırlarından girilirken 10 bin Euro'nun üzerindeki paranın bildirilmesi (deklare edilmesi) gerekiyor. Bu para bildirilmezse, nakit ya da değerli madenleri yanında taşıyan kişilere kaçakçılıktan soruşturma açılıyor. Ayrıca, kaynağı belirlenene kadar paralara da el konuluyor. Çoğu kez, kaynağı da belirlenemediği için paralar, o devlete gelir olarak kalıyor.