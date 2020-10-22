Skandal fotoğraf! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı öldürdü!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken, iki taraf da internet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden propaganda faaliyeti yürütüyor. Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu, çatışmalarla ilgili haberlere yer verirken bir skandala imza attı.

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı bir haber yayımlandı.

27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin‘in fotoğrafı kullanıldı.

Kullanılan fotoğraf 2000 yılında Sivas 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda çekilen bir kare… Fotoğrafta 178’inci Piyade Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.

“AZERBAYCAN İÇİN SAVAŞIRIM” DEMİŞTİ

İki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirterek, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu editörlerinin, Serdar Ortaç’ın bu sözleri üzerine, 16 Ekim tarihli haberin görselini değiştirerek, popçunun fotoğrafını kullandıkları sanılıyor.

ASKERDEN KAÇTI, HAPİS YATTI

90’lı yılların sonunda kendini Meksika’da işçi gibi gösteren Serdar Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullandığı gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi’nde yattı. Ortaç, hapisten çıktıktan sonra Sivas 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178’inci Piyade Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yaptı.