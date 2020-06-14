Son dakika… ABD’de olaylar büyüyor: Göstericiler restoranı ateşe verdi

ABD’nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolar sakinleşmeye başlarken Atlanta’dan şoke eden bir haber geldi.

Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da önceki gün polis bir ihbar üzerine gittiği bir fast-food restoranına gitti. Restoranın otoparkında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki Afro-Amerikalı Rayshard Brooks’u gözaltına almak isteyen polis, Brooks’u şok tabancası ile vurdu. Bu sırada polisin elinden tabancayı alarak kaçmaya çalışan Brooks, kaçarken polis tarafından vuruldu.

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada, “Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadesini kullandı.

YÜZLERCE GÖSTERİCİ TOPLANDI

Yaşananların ardından Atlanta’da çok sayıda gösterici sokağa çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün gece yüzlerce gösterici polisin müdahalesiyle yaşamını yitiren Brooks’u andı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Brooks’un öldürüldüğü Wendy’s isimli fast-food restoranının önüne giden göstericiler işletmeyi ateşe verdi.

Duruma müdahale ederken bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtildi.