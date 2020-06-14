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Son dakika… ABD’de olaylar büyüyor: Göstericiler restoranı ateşe verdi

ABD'nin Minneapolis kentinde öldürülen George Floyd sonrasında ırkçılık ve polis şiddetine karşı sokağa çıkan ABD'liler, bu sefer de Atlanta'daki bir zincir fast food restoranı önünde polisin 27 yaşındaki Rayshard Brooks'u öldürmesiyle çılgına döndü. Yüzlerce gösterici işletmenin önünde protesto gösterisi düzenlerken binayı ateşe verdi.

Sozcu.com.tr
07:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de olaylar büyüyor: Göstericiler restoranı ateşe verdi

ABD’nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolar sakinleşmeye başlarken Atlanta’dan şoke eden bir haber geldi.

Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da önceki gün polis bir ihbar üzerine gittiği bir fast-food restoranına gitti. Restoranın otoparkında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki Afro-Amerikalı Rayshard Brooks’u gözaltına almak isteyen polis, Brooks’u şok tabancası ile vurdu. Bu sırada polisin elinden tabancayı alarak kaçmaya çalışan Brooks, kaçarken polis tarafından vuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada, “Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadesini kullandı.

Duruma müdahale eden polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı açıklandı.

YÜZLERCE GÖSTERİCİ TOPLANDI
Yaşananların ardından Atlanta’da çok sayıda gösterici sokağa çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün gece yüzlerce gösterici polisin müdahalesiyle yaşamını yitiren Brooks’u andı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Brooks’un öldürüldüğü Wendy’s isimli fast-food restoranının önüne giden göstericiler işletmeyi ateşe verdi.

Duruma müdahale ederken bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Polis protesto son dakika
Son güncelleme: 08:05 14.06.2020
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