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Son dakika… AB’den kritik Doğu Akdeniz açıklaması: Endişe verici

Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Komisyonu'ndan flaş bir açıklama geldi. Avrupa Komisyon sözcüsü, "Doğu Akdeniz'deki durum çok endişe verici. Diyalog gerek. AB, Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yanındadır" dedi.

Sozcu.com.tr
13:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… AB’den kritik Doğu Akdeniz açıklaması: Endişe verici

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu…

Son günlerde tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Ankara-Atina hattında yaşananlarla ilgili konuşan Stano, Doğu Akdeniz ile ilgili olarak Avrupa Birliği’nin yaklaşımını gözler önüne serdi.

Stano, “Bölgede son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve pozitif iletişim ile diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır” dedi. Stano, AB’nin Yunanistan ve Rum Kesimi’nin yanında olduğunu da dile getirdi.

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Ankara Avrupa son dakika Yunanistan
Son güncelleme: 13:51 11.08.2020
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