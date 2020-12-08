Son dakika… Çin’in aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

Çin şirket Sinovac Biotech Ltd.’nin geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılması planlanan Covid-19 aşısı ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ise Endonezyalı aşı üreticisi PT Bio Farma’nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan oldu.

Sinovac’ın geliştirdiği aşının Endonezya’daki üretimini üstlenen PT Bio Farma’nın üst düzey yöneticisi, “İlk sonuçlara göre aşının etkisi yüzde 97” dedi. Setiawan aşının etkililik oranının son halinin ise Ocak ayında kamuoyuna duyurulacağını vurguladı.

Aşıların etkililik oranı geliştirilen ürünün bir aylık klinik denemelerinden sonra oluşan ilk verileri baz alıyor.

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