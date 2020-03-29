Son dakika… Corona virüsünde son durum: Hem iyi haberler hem kötü haberler var

Dünyanın 199 ülke ve bölgesinde tespit edilen corona virüsü can almaya devam ediyor… ABD, İtalya, Çin ve İspanya’da en çok vakanın görüldüğü hastalık son resmi rakamlara göre dünya çapında 660 binden fazla insanda tespit edildi.

Corona virüsüne bağlı ölüm sayısı dünya çapında 30 bini geçerken İtalya’da 10.023, İspanya’da 5982, Çin’de 3.300, İran’da 2517, Fransa’da 2314 ve ABD’de 2227 kişi yaşamını yitirirken salgın ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

Son 24 saatte corona virüsüyle mücadele devletler ve yerel yönetimler arka arkaya açıklama yaparken şu gelişmeler yaşandı.

FRANSA’DA PSİKOLOJİK EŞİK GEÇİLDİ

Corona virüsü salgınından Avrupa’da İtalya ve İspanya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa’da ölü sayısı 2 bini geçti… Resmi rakamlara göre Fransa’da 2314 kişi corona virüsüne bağlı sebeplerden yaşamını yitirdi.

Fransız sağlık yetkilileri, ülke çapında yoğun bakım yataklarının sayısının artırılması için alarm durumuna geçti.

YENİ ZELANDA’DA İLK ÖLÜM

Yeni Zelanda’da corona virüsüne bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Yeni Zelandalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada sağlık sorunları olan 70’lerindeki bir kadının tedavi gördüğü hastanee yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Öte yandan Yeni Zelandalı yetkililer pazar günü 63 yeni vakanın görüldüğünü açıklarken toplam vaka sayısının da 514 olduğu belirtildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “Bugünkü ölüm, hastalıkla mücadelede iplerin elimizde olduğunu hatırlattı. Bu ölüm ayrıca virüsün yayılmasını engellemek için neden çok sert önlemler aldığımızı gözler önüne seriyor” dedi.

EN GENÇ ÖLÜM

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ABD’de bir bebeğin Covid-19 yüzünden yaşamını kaybettiği açıklandı… Illinois sağlık departmanı tarafından yapılan açıklamada, bebeğin hastalıktan öldüğü belirtildi.

Illinois valisi JB Pritzker, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 1 yaşından küçük olan çocuğun başka bir sağlık sorunu olup olmadığı henüz bilinmezken Illinois Kamu Sağlığı Birimi Direktörü Dr. Ngozi Ezike, “Kapsamlı bir inceleme başlattık. Bu ölümcül virüsün yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

BORIS JOHNSON’DAN NET MESAJ

Galler Prensi Charles’ta corona virüsü tespit edilmesinin şokunu üzerinden atamayan İngiliz kamuoyu, Başbakan Boris Johnson’da da corona virüsü tespit edilmesinin ardından panik büyüdü… Geçen haftalarda corona virüsüne zamanında ve doğru müdahale etmediği gerekçesiyle eleştirilen Johnson, bir yazı yazarak bütün İngiliz vatandaşlarına gönderdi.

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Johnson, “Virüs salgını iyi hale gelmeden önce çok daha kötü olacak” dedi. Toplamda 5.8 milyon İngiliz poundu (yaklaşık 46 milyon TL) harcanan proje kapsamında, İngiltere’deki 30 milyon eve ulaştırılacak mektupta corona virüsü ile ilgili tedbirler ve öneriler de yer alacak.

Öte yandan İngiltere’den kafaları karıştıran bir açıklama geldi… İngiliz Ulusal Acil Bakım ve İnceleme Araştırma Merkezi, yoğun bakımdaki hastaların hayatta kalma oranının yüzde 50’ye yakın olduğunu duyurdu.

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Yapılan açıklamada İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da Şubat ayının sonundan beri yoğun bakımlardaki 165 hastadan 79’unun öldüğü ve 86’sının da tedavi olarak sağlığına kavuştuğu belirtildi. İngiliz The Guardian gazetesi, “Yüksek ölüm oranları hastalıkla mücadele eden çok sayıda insanı etkileyecek ve birçok soruyu da beraberinde getirecek” yorumunu yaptı.

KANADA’DAN İYİ HABER GELDİ

Corona virüsü salgınında son saatlerin en iyi haberi ise Kanada’dan geldi… Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau’nun iyileştiği duyuruldu. 44 yaşındaki Trudeau’nun Covid-19’u yendiği belirtildi.

Trudeau, başbakan eşi ve 3 çocuklarıyla birlikte 12 Mart’tan beri tecrit altında tutuluyordu. Yetkililer, Justin Trudeau ve çocuklarında corona virüsü semptomlarının görülmediğini açıkladı.

GÜNEY KORE 8 ÖLÜM DAHA AÇIKLADI

Güney Kore de güncel rakamları açıkladı… Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son güncellenen rakamlara göre 9583 kişide corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 105 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Ülkede ölü sayısının da 8 artarak 152’ye çıktığı duyuruldu.