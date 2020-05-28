Son dakika gelişmesi… Bilim insanlarından corona uyarısı: 2 metre mesafe yeterli değil

Corona virüsü salgınının başladığı günlerde başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok sağlık kuruluşu ve yetkili mercinin önerdiği “2 metrelik sosyal mesafe”nin aslında yeterli olmadığına dair bir iddia geldi.

İddiayı Tayvan Ulusal Sun Yat-sen Üniversitesi’nden Chia Wng ve California Üniversitesi’nden Kimberly Prather ve Dr. Robert Schooley ortaya attı. Bilim insanları dünyaca ünlü bilim dergisi Science dergisine makale yazarak, maske takmanın önemini vurgularken, sosyal mesafe kurallarının bazı durumlarda yeterli olmadığını duyurdu.

SAATLERCE ARTABİLİYOR

Bilim insanları havadaki damlacıklar ve partiküller sayesinde corona virüsünün bulaşabildiğini hatırlatırken, “Kanıtlar, corona virüsünün sessizce hiç semptom göstermeyen insanlar tarafından bulaşabildiğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2 metre uyarısının birçok kapalı ortamda geçerli olmadığını gözler önüne seren kanıtlar. Damlacıklar havada saatlerce kalabiliyor ve zaman ile artabiliyor. Ayrıca havadaki hareketliliğe göre 2 metreden daha öteye de gidebiliyor” açıklamasını yaptı.

Kimya ve bulaşıcı hastalıklar konusunda uzmanlaşan bilim insanları, “Nefes alırken ya da konuşurken ortaya çıkan damlacıklar saatlerce içeride kalabilir ve bir bireyin ciğerlerinin derinine çok kolayca ulaşabilir. İnsanlar mesafeli olsa bile maske takmak çok önemli” ifadesini kullandı.

ÖRNEK ÜLKELERİ GÖSTERDİLER

Uzmanlar maske kullanımının yaygın olduğu Hong Kong ve Tayvan gibi bölgelerde vaka ve ölüm sayısının daha düşük olduğunu örnek gösterdi. Uzmanlar maske kullanımının salgını yavaşlatmak için önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Science’ta yer alan makalede bilim insanları, semptom göstermeyenler için de düzenli ve geniş kapsamlı testler yapılması gerektiğini duyurdu.