Son dakika… Hamaney’in danışmanından çok sert ifade: Askeri karşılık vereceğiz

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde korkutan bir açıklama geldi. Geçen hafta cuma günü İran Devrim Muhafızları lideri Tümgeneral Kasım Süleymani’nin insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Deghan açıklamalarda bulundu. ABD’nin saldırısına askeri yanıt vereceklerini vurgulayan Deghan CNN International’a özel bir röportaj verdi. İran’ın eski savunma bakanlarından biri olan Deghan, kesinlikle askeri bir yanıt vereceklerini dile getirdi. Deghan, ABD’nin askeri tesislerinin hedef alınacağını da duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı tehditleri de gündeme getiren Deghan, savaşı Amerika’nın başlattığını söyledi. Deghan, “Bu nedenle yaptıklarına denk bir karşılığı kabul etmeliler. ABD ve Başkan Trump bize doğrudan saldırdı, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bu süreci sona erdirecek tek, bize vurdukları darbeye denk bir darbe almaları. ABD bundan sonra yeni bir döngü peşinde olmamalı” dedi.

“BİR ANLAMI KALMADI”

Deghan, karşılık verme konusunda aceleleri olmadığını ve hedeflerini dikkatlice seçeceklerini açıklarken, “Tepkimiz akıllıca olacaktır ve zamanı gelince en büyük etkiyi yaratacak şekilde olacaktır” dedi. İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Deghan’la aynı doğrultuda bir açıklama yaparak, “Amerikalılar Süleymani’nin öldürülmesinin sonuçlarını sadece bugün değil gelecek yıllarda da yaşayacak” demişti.

Deghan, gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda da, “Bakın biz farklı sebeplerle ABD yönetimiyle müzakere yapmak istemedik. Şimdi Süleymani’ye olanların ardından müzakere etmenin ya da ilişki kurmanın bir anlamı kalmadı. Bu imkansız” dedi.

Deghan, Trump’ın Twitter’daki “52 noktayı vururuz” tehdidi ile ilgili de, “Bu mesajlar saçma ve absürt. Eğer o 52 diyorsa biz de 300 deriz ve biz vuracağımız yerleri biliriz. Hiçbir Amerikan askeri personeli, hiçbir Amerikan siyasi merkezi, hiçbir Amerikan askeri üssü ve hiçbir Amerikan gemisi güvende olmayacak. Trump, uluslararası yasaları bilmiyor. Birleşmiş Milletler kararlarını tanımıyor. O bir gangster ve bir kumarbaz” dedi. (CNN INTERNATIONAL)