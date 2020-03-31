Son dakika… İrlanda hükümetinden corona virüsünde seks uyarısı

Corona virüsü ile ilgili hükümet ve yerel yönetimler dünyanın farklı noktalarında sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getiriyor… İrlanda’dan da bu konuyla ilgili bir açıklama ve rehber geldi.

İrlanda Sağlık Hizmetleri Servisi evde kalanlar için bir cinsel ilişki rehberi hazırladı. Rehberde, “Birlikte yaşadığınız ve virüsün semptomlarını göstermeyen kişilerle cinsel ilişkiye gidin” uyarısı yapıldı.

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Hazırlanan belgede ev dışında görüşülen bireylerle öpüşülmemesi uyarısı yapılırken, “Eğer partneriniz ile internet üzerinden tanıştıysanız yüz yüze gelmemeye özen gösterin. Bunun yerine sanal seksi, videolu görüşmeyi ya da yazışarak ve mesajlaşarak seks yapmayı düşünebilirsiniz. Bunu yaparken ekran ve klavyenizi başkalarıyla paylaşıyorsanız dezenfekte edin” ifadesi kullanıldı.

Hazırlanan raporda, “Eğer ellerinizi su be sabunla en az 20 saniye yıkıyorsanız kendi kendinizi tatmin etmek en güvenli cinsel aktivitedir” yorumu yapıldı.