Son dakika… Kritik bölgede flaş açıklama: Anlaştık

Doğal felaketler, uçak kazaları, mülteci krizi ve corona virüsü derken 2020’de korkutan bir gelişme Keşmir’de yaşandı… Son günlerde Çin ve Hindistan arasında tansiyonun yükseldiği “sınır ihlali” gerilimi dün patlama noktasına geldi.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan orduları Himalayalar’daki Keşmir sınırında karşı karşıya geldi. Yaşanan çatışmada 20 Hindistan askerinin yaşamını yitirdiği açıklanırken çok sayıda askerin de yaralandığı duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanı Zhao Lijian konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Zhao Lijian, son günlerde tırmanan gerilim ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lijian, “Her iki taraf da bu konuyu diyalog ve danışma yoluyla çözmek istiyor. Hindistan ile birlikte son yıllarda yaşanan en büyük şiddet olayına dönüşen bu olayı barışçıl yollarla çözmek konusunda anlaştık” dedi.

Lijian, Hindistan ordusunun sınırdaki Çinli asker ve yetkililere taciz ateşi açtığını ve olayın kısa bir süre içerisinde çatışmaya döndüğünü öne sürdü.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI MI ÇIKACAKTI?

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin'in geçen hafta uzlaşılan kontrol bölgesi anlaşmasını ihlal ettiğini savundu. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Hint askerlerinin Pazartesi günü sınırı iki kere ihlal ettiğini, Çin askerlerine saldırdığını ve provokasyonda bulunduğunu savundu.

Çin, kendi askerlerine dair bir kayıp açıklamasında bulunmadı. Keşmir'de Hindistan, Pakistan ve Çin'in hak iddia ettiği bölgeler var.

Keşmir'in dağlık, buz kaplı ve nehirlerle dolu yapısı, sınırların belirlenmesini zorlaştırıyor. Hindistan ve Çin geçmişte yalnızca bir kere, 1962'de savaşmış, Hindistan büyük bir yenilgi yaşamıştı.

DÜNYANIN NEREDEYSE YARISI KARŞI KARŞIYA

Son sayımlara göre Dünya üzerinde yaklaşık 7,6 milyar insan yaşıyor. Çatışmalarla gündeme gelen Çin'in nüfusu yaklaşık 1,4 milyarken Hindistan'ın nüfusunun ise 1,35 milyar olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar iki ülkenin topyekun girişeceği bir savaşın insanlık adına büyük bir felakete neden olacağına dikkat çekiyor.