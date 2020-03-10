Son dakika… Pentagon’dan çok kritik Patriot çıkışı!

Türkiye, ABD’den İdlib’deki askeri birliklerinin güvenliği için hava savunma sistemi talep etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından da birçok kez dile getirilen talebe ABD’li yetkililer olumlu bir yanıt vermemişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Türkiye’nin talebiyle ilgili “Savunma Bakanı Esper’in bu konudaki görüşü açık. Türkiye S-400’leri geri vermediği sürece Patriot hava savunma sistemine sahip olamaz” dedi.

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