Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Pentagon’dan çok kritik Patriot çıkışı!

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin talep ettiği Patriot hava savunma sistemleri için açıklamada bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin S-400'leri geri vermediği sürece Patriot alamayacağı vurgulandı.

21:21 -
Haberler Dünya
Son dakika… Pentagon’dan çok kritik Patriot çıkışı!

Türkiye, ABD’den İdlib’deki askeri birliklerinin güvenliği için hava savunma sistemi talep etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından da birçok kez dile getirilen talebe ABD’li yetkililer olumlu bir yanıt vermemişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Türkiye’nin talebiyle ilgili “Savunma Bakanı Esper’in bu konudaki görüşü açık. Türkiye S-400’leri geri vermediği sürece Patriot hava savunma sistemine sahip olamaz” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

İLGİLİ HABERJames Jeffrey'den S-400 açıklamasıJames Jeffrey'den S-400 açıklaması İLGİLİ HABERÇavuşoğlu: ABD'den Patriot istedikÇavuşoğlu: ABD'den Patriot istedik
ABD son dakika Türkiye
Son güncelleme: 21:30 10.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more