Son dakika… Seks işçilerine 65 bin liralık yardım yapıyorlar

Corona virüsü pandemisi seks işçilerini de vurdu. Salgın nedeniyle Almanya'da her türlü seks işçiliği yasaklandı. 16 Mart't seks işçilerinin çalıştığı yerlerin kapatılması yolunda karar çıktı. 23 Mart'tan sonra da sosyal mesafe kuralı geldi. bu iki tedbir ülkede yasal olarak çalışan, kayıtlı 32 bin 800 hayat kadınını geçim derdine düşürdü.

Kadınların çalıştığı yerlerin işletmecilerine, eskort servislerine, bu tür evlerin sahiplerine şimdi “acil corona yardımı” verilmeye başlandı. Acil corona yardımı 9 bin (yaklaşık 65 bin lira) ila 15 bin Euro (yaklaşık 109 bin lira) arasında değişiyor. Ayrıca iş yerinin büyüklüğüne göre, yıllık yüzde 1 faizle kredi alma imkânı da bulunuyor.

SERBEST MESLEK SAHİPLERİ

Bazı yasakların yumuşatılacağı belirtilse de, sosyal mesafe kuralının ne zaman kalkacağı, seks işçilerinin çalışmasına ne zaman izin verileceği bilinmiyor. Bu nedenle seks işçileri de tek kişinin yaptığı meslek sahipleri olarak 9 bin Euro’luk corona yardımı almak için başvurmaya başladı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn'a da mektup yazan seks işçileri, corona acil yardımının hızlandırılmasını ve genel bir şekilde genişletilmesini istedi.

Mektubu seks işçileri adına kaleme alan Dona Carmen Derneği maddi yardım talebinde bulunurken, yasağın seks işçilerinin geçim sıkıntısına düşürdüğünü ve yatırımların tehlikede olduğunu savundu.

KAÇAKLARLA BİRLİKTE SAYI 200 BİN

Mağdur olan seks işçilerinin kaybının bürokrasiye takılmadan karşılanması gerektiğini belirten dernekler, ilgili maliye dairelerinden de, seks işçilerinin ödemeleri gereken vergileri ötelemesini, 2020 yılı vergileri için de yıl sonuna kadar zaman tanınmasını talep ediyor.

Almanya'da yasal statüde çalışan, kadın veya erkek 32 bin 800 seks işçisi bulunuyor. Çoğu Balkan ülkelerinden gelip kaçak çalışanlarla sayı 200 binlere ulaşıyor.