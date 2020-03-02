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Son dakika… Bomba iddia: Sınırda ilk ölüm! Dehşet verici görüntüler geliyor

BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Sozcu.com.tr
12:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bomba iddia: Sınırda ilk ölüm! Dehşet verici görüntüler geliyor

İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın bu sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. BBC’den Mughira Al Sharif’in haberine göre; Ebu Emad’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

REUTERS DUYURDU: BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Reuters haber ajansı ise Midilli Adası açıklarında boğulan bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını yazdı. Midilli açıklarında botları alabora olan 47 göçmenin Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı, bir çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters’a konuşan bir Yunan polis yetkilisi, dün sabahtan bu yana en az 1000 göçmenin Ege adalarına geçtiğini belirtti.

Ankara yönetimi, 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde 33 askerimizin rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından ülkede bulunan sığınmacıların Avrupa’ya geçmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

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Son güncelleme: 12:28 02.03.2020
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