Son dakika… Coronaya rağmen ülke isyanda: Tiyatro Arnavutluk’u karıştırdı

Arnavutluk halkı corona virüsünü umursamadan bugün sokağa çıktı ve sabah saatlerinde yıkımına başlanan devlet tiyatrosunu korumak için protesto düzenledi.

İki yılı bir aşkın süredir gündemde olan ve başta oyuncular, aktivistler ve muhalif siyasilerin karşı çıktığı yıkım bu sabah saatlerinde başkent Tiran’da gerçekleşti. Başbakan Edi Rama’nın yeni tiyatro projesi kapsamında yıkılan ulusal tiyatro binasının yerine yeni bir kültür sanat merkezi yapılacağı belirtildi.

Sabah saatlerinde buldozer ve güvenlik güçleri göstericilere rağmen yıkıma başladı. Çok sayıda gösterici, “Utanın” ve “Bu diktatörlüktür” sloganları attı. 1939 yılında inşa edilen bina 1945 yılında ulusal tiyatro olarak kullanılmaya başlamıştı.

Reuters’ın haberinde tiyatro binasının yıkımına karşı olan bir göstericinin, “Bu artık tiyatronun yıkılması değil, demokrasi ve özgürlüğün yıkılmasıdır. Biz bir diktatörlükteyiz” sözleri yer alırken, Rama’nın bu yıkımı corona virüsü günlerine bilerek denk getirdiği öne sürüldü.

Facebook üzerinden göstericileri eleştiren Rama, “Buna karşı olanlar Tiran’daki bütün projelere karşı olanlarla aynı kişiler. Bu insanlar gelişmeye karşılar fakat Tiran’ı durduramayacaklar” dedi.

Çok sayıda gösterici güvenlik güçleri ile çatışırken Reuters’a konuşan görgü tanıkları polisin orantısız güç kullandığını öne sürdü. (REUTERS)