Son dakika… Trump’tan İran’a yeni uyarı!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Twitter hesabına, İran’ın liderlerine hitaben büyük harflerle “PROTESTOCULARINIZI ÖLDÜRMEYİN” yazdı.

Trump açıklamasında, “Şu ana kadar binlerce kişi sizler tarafından öldürüldü ya da hapse atıldı. Dünya, gelişmeleri izliyor. Daha da önemlisi ABD de gelişmeleri izliyor. İnterneti yeniden açın ve gazetecilerin ülkenizden özgürce bildirmesine izin verin! İran’ın harika insanlarını öldürmeyi durdurun!” ifadelerini kullandı.

Trump Cumartesi günü de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın insan hakları kuruluşlarına, ülkede süren protesto gösterilerini özgürce gözlemlemesine izin vermesi gerektiğini söylemiş, “Bir kez daha barışçıl gösteriler düzenleyen protestocular katledilemez, internete erişim kısıtlanamaz” demişti.

ABD Başkanı ayrıca “uzun zamandır acı çektiğini” belirttiği İran halkını da, “cesareti” nedeniyle övmüştü.