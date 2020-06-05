Son dakika… Trump’tan olay yaratan paylaşım: Göstericiler terörist

Corona virüsü ile birlikte kariyerinin en zorlu sınavını veren ve bu yıl sonunda yapılacak seçimlere hazırlık yapmaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden paylaştığı bir mektup dünya gündemine oturdu.

Emekli avukat ve eski bir savcı olan John Dowd’un mektubunu şu sıralarda kavgalı olduğu Twitter’da paylaşan Trump, “Efsane avukat John Dowd’un yazdığı bu mektubun Amerikan halkının ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Okuyun!” mesajıyla yazıyı yayınladı.

BEYAZ SARAY’DAN YORUM YOK

Makalede, Trump’ın büyük tepki çeken kilise ziyareti öncesinde Lafayette Park’ta polis müdahalesiyle dağıtılan göstericilerin gerçek göstericiler olmadığı belirtilirken, “Lafayette yakınlarındaki göstericiler gerçek protestocu değildi ve barışçıl olmadıkları kadar gerçek de değildi. Bunlar nefretle dolu avarelik yapan öğrencileri kullanarak yıkıp yağmalamaya zorlayan teröristlerdi. Polis sokağa çıkma yasağı için çalışırken polise saygısızlık yapan saldıran insanlardı” dedi.

Beyaz Saray, Trump’ın dolaylı yoldan protetoculara terörist demesi ile ilgili bir açıklama yapmadı.