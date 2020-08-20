Son dakika… Türkiye’den giden 1134 insanda Covid-19 çıktı: Corona virüsünde İspanya ve İtalya’yı geçtik

Almanya’da coronalı sayısı, tatilden dönenlerle birlikte 22.000'i aşarken, bunun 15.952'sini Almanya dışından gelenler oluşturdu. Türkiye ise, Almanya’ya en çok corona virüsü bulaşmış insan gönderen ikinci ülke. Covid-19 pozitif olarak dönenlerin büyük kısmı gurbetçiler, aralarında Alman turistlerin de olduğu sanılıyor.



KOSOVA BİRİNCİ, TÜRKİYE İKİNCİ

Robert Koch Enstitüsü'nün sayılarına göre, 20 Temmuz- 16 Ağustos arasında Almanya içinde 9.519 corona virüsü pozitif vakası vardı. Kosova'dan dönenlerin 1755'inde corona tespit edilirken, ikinci sırayı Türkiye'den gelenler aldı. Son 3 hafta içinde Türkiye'den dönen 1134 kişide corona virüsü tespit edildi.

Bu tespitler, dönenlerin doktorlardan A-Test almasının zorunlu tutulmasıyla gerçekleşiyor. Almanya, test yaptırmadan gelenleri kabul etmiyor ve test yaptırmadan gelenlere, geçerli bir mazeretleri yoksa 25.000 Euro’ya kadar ceza kesiyor. Kasıtlı olarak test yaptırmadan gelenlerin ise cezadan kurtulma şansı yok.

TÜRKİYE'DEKİ TEST TARTIŞILIYOR

Türkiye'den negatif sonuçlu PCR (Covid-19) testi alıp gelenlerin, nasıl en geç üç gün içinde Almanya'da corona virüsü pozitif olarak tespit edildiği ise henüz net olarak bilinmiyor.

Almanya’da Türkiye’de yapılan testlerin sahte olup olmaması tartışılırken, bir diğer ihtimal ise bu insanların sahte test sonuçları getirdiklerine yönelik.

Alman kamuoyunun gündemindeki bir diğer konu ise bu kişilerin Türkiye’de testi geçenlerin daha sonra yolda virüse yakalanmaları… Asıl sorunun, Almanya'ya kara yoluyla gelenlerde mi, yoksa uçakla gelenlerde mi olduğu da bilinmiyor.

Havaalanlarında sıkı kontrol yapılırken, kara yoluyla gelenlere de sınırlarda kontrollar var. Yine de Türkler’in bunları aşıp Almanya’da daha sonra nasıl olup da test sonucunda pozitif çıktığı saptanamıyor. Bazı Türkler’in yüksek ateşten kaçmak için sınırlara yaklaşırken ateş düşürücü aldığı öne sürülüyor.

İTALYA VE İSPANYA'YI KATLADIK

Bilinen tek şey, bu sayılarla Türkiye'den dönen coronalı sayısı, 222 corona virüs tespit edilen İspanya ile 79 coronalı tespit edilen İtalya'dan dönenleri aşmış durumda.

İspanya ve İtalya, corona virüsü salgınından en çok darbeyi alan ülkelerden ikisiydi… Türkiye'den gelen bu sonuçlar, 31 Ağustos'a kadar olan “seyahat kısıtlaması”nın daha da uzatılacağının işaretlerini de verdi.

Almanya'da en çok corona virüslü hasta gönderenler arasında Türkiye ikinci olurken, 786 corona pozitif ile Hırvatistan, 297 ile Bosna- Hersek sıralamada yer alıyor.