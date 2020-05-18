THK inadı ormanları korumasız bıraktı: Yavru Vatan, Rumlardan yardım istedi

Yaz sıcaklarıyla beraber orman yangınları da başladı. Yavru Vatan'ın en güzel ormanlarında önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, karadan ulaşılamayan bölgede yangına havadan müdahale için bir helikopter gönderildiğini duyurdu. Ardından 2 helikopter daha gönderildiği söylendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetle de anlaşarak Güney Kıbrıs'tan yangını söndürmek için hava desteği talep ettiklerini açıkladı. Rum Kesimi'nden gelen söndürme uçağı yangına müdahale etti.

TÜRKİYE THK'YI YİNE DEVRE DIŞI BIRAKTI

Türkiye, Yavru Vatan'a orman yangınlarında çok da etkili olan yangın söndürme uçağı gönderemedi. 1986'dan bu yana 35 yıl orman yangınlarında büyük başarılara imza atan Avrupa'nın en büyük özel yangın söndürme filosuna sahip Türk Hava Kurumu, geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da devre dışı bırakıldı. THK'nın 6'sı faal durumda 9 CL-215 tipi uçağı, AKP iktidarı tarafından 2 yıldır hangarda tutuluyor. THK'ya uçuş izni vermeyen Orman Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yıl orman yangınlarına sadece helikopterle müdahale etme planı başarısız oldu. Yalnız İzmir'de 500 hektar orman yandı.

3 AYDIR YENİ İHALE AÇILAMADI

Bakanlık, 2020 yılı için bu stratejiden vazgeçti. Şubat ayında hem helikopter, hem uçak ihalesi açtı. Öyle bir şartname hazırlandı ki THK ihaleye giremedi. THK'nın uçakları 4 bin 900 litre kapasiteliydi, ihalede 5 bin litre şartı konuldu. Ancak 20 Şubat'ta yapılan uçak kiralama ihalesine katılan yerli ve yabancı diğer firmaların hiçbiri teklif vermedi. İhalenin hemen ardından SÖZCÜ’ye konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “En kısa sürede yeni ihaleye çıkarız” dedi. Aradan geçen yaklaşık üç aya rağmen yeni ihale açılamadı.

RUSLAR TEKLİF VERMEDİ

İhaleyi Rusların almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Be-200 uçaklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’da beğenmiş, Orman Bakanı Pakdemirli bizzat test etmiş ve Rus uçaklarının Türkiye'de uçabilmesi için mevzuat dahi değiştirilmişti. Ancak Ruslar Ankara'ya kadar gelmelerine rağmen 20 Şubat'taki ihalede sürpriz bir şekilde teklif vermedi. İhale iptal edildi. Sonuçta Türkiye bu yıl da uçaksız kaldı.

HELİKOPTER İHALESİ YİNE MİMARLIK ŞİRKETİNE VERİLDİ

Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl Nisan ayında “21b-Pazarlık” usülüyle kapalı kapılar ardında yaptığı ihaleyi bir mimarlık şirketine vermişti. Bordo Mimarlık’a 5 aylık kiralama için 2019'da tam 113 milyon lira ödendi. 2020 yılı helikopter ihtiyacı için ise, 13 Şubat 2020'de “25 Adet (13 Adet ve 12 Adet olmak üzere iki kısım halinde) Genel Maksat Helikopteri Kiralanması İşi” ihale edildi. Bu defa açık usülde yapılan ihale yine Bordo Mimarlık'a bu defa 142 milyon 580 bin TL'ye verildi.