Time dergisi Biden ve Harris’i ‘yılın insanı’ seçti

ABD'nin saygın dergilerinden Time, geleneksel hale gelen yılın ‘en'lerini açıklamaya devam ediyor. Dergi, en prestijli kategori olan ‘yılın insanı' için bu sene iki kişiyi layık gördü.

ABD’de olaylı geçen seçimleri kazanarak seçilmiş yeni Başkan olan Joe Biden ve ülkenin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli Başkan Yardımcısı unvanını elde eden Kamala Harris, Time dergisi tarafından ‘yılın insanı’ olarak birlikte gösterildi.

İkilinin fotoğrafına kapakta yer veren Tim dergisi, “Joe Biden ve Kamala Harris tek biletle yenilenme ve canlanmayı teklif etti. Amerika da sattıkları şeyi aldı. 81 milyonu geçerek Başkanlık tarihindeki en yüksek oyu aldılar” ifadelerini kullandı.

OBAMA VE TRUMP DA SEÇİLMİŞTİ



Biden, Obama ve Trump gibi Başkan seçildiği yıl Time tarafından ‘yılın insanı’ unvanına layık görülmüş oldu. Geçtiğimiz yıl bu unvanın sahibi İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gösterilmişti.

Time dergisi 1927 yılından bu yana ‘yılın insanı’ unvanını açıklıyor.