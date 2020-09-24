Trump geri adım attı: Seçim sonucunu kabul edeceğim!

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısı sonrası bir gazetecinin Kasım’da düzenlenecek seçimde Joe Biden’ın kazanması durumunda neler olacağına yönelik sorusu üzerine Trump, “Olacakları göreceğiz” yanıtını vermişti.

Trump’ın bu yanıtı ABD’de “Trump seçim sonuçlarını tanımayacak” tartışmasını doğurdu. Reuters’ta yer alan habere göre, ABD’de bir programa katılan Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin açıklayacağı sonucu kabul edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany ise, Trump’ın açıklamalarına ilişkin tartışmalara değinerek “Başkan, özgür ve adil bir seçimin sonuçlarını kabul edecek” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABER Nobel savaşları! Trump'tan sonra Putin de aday