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Trump geri adım attı: Seçim sonucunu kabul edeceğim!

Kasım ayında yapılacak seçim öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Demokrat aday Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda seçim sonucunu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmalar devam ederken Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Çeviri: Atakan YORULMAZ
21:15 -
Haberler Dünya
Trump geri adım attı: Seçim sonucunu kabul edeceğim!

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısı sonrası bir gazetecinin Kasım’da düzenlenecek seçimde Joe Biden’ın kazanması durumunda neler olacağına yönelik sorusu üzerine Trump, “Olacakları göreceğiz” yanıtını vermişti.

Trump’ın bu yanıtı ABD’de “Trump seçim sonuçlarını tanımayacak” tartışmasını doğurdu. Reuters’ta yer alan habere göre, ABD’de bir programa katılan Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin açıklayacağı sonucu kabul edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany ise, Trump’ın açıklamalarına ilişkin tartışmalara değinerek “Başkan, özgür ve adil bir seçimin sonuçlarını kabul edecek” ifadesini kullandı.

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