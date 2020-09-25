Trump, Ku Klux Klan ile Antifa’yı terör örgütü ilan edecek

Fox News’te yer alan habere göre Donald Trump, ABD’de yaşayan siyahilere yönelik eylemlerin nefret suçu kapsamına alınacağını ve siyasilerin sermayeye erişiminin yaklaşık 500 milyar dolar artırılacağını belirtti.

ABD’de yaşayan siyahiler için “fırsat”, “güvenlik, “refah” ve “adalet” temasıyla oluşturulan planın detaylarını açıklayan Trump, “Biden gibi Demokrat politikacılar yıllardır siyahi seçmeni hafife aldı. Her seçimden önce büyük söz verdiler ama Washington’a geldiklerinde onları terk ettiler” ifadesini kullandı.

Trump’ın açıklayacağı plana göre, siyahilerin sermayeye erişimi 500 milyar dolar artırılmasıyla 500 bine yakın siyahi işletme açabilecek ve 3 milyona yakın istihdam oluşturulabilecek.

Öte yandan planda, ülkede beyazların üstünlüğünü savunan faşist grup Ku Klux Klan ile ABD’de birçok sokak eylemine imza atan Antifa’nın terör örgütü olarak ilan edileceği yer alıyor.

KU KLUX KLAN NEDİR?

Klu Klux Klan ya da kısaca KKK aralarında birçok konfederasyon gazisinin de olduğu bir grup tarafından 1866 yılında Pulaski, Tennessee’de sosyal bir kulüp olarak kuruldu.

1867 yazında, Klan’ın yerel şubeleri genel kongrede buluştu ve “Güney’in Görünmez İmparatorluğu”nu kurdular. Klan; o kongrede “ulu ejderha”, “ulu titan” “ulu tepegöz” gibi bir hiyerarşi sistemi geliştirdi. Kendilerine sembol olarak “yanan haç”ı aldılar.

Ku Klux Klan örgütünün genel kongresiyle, Cumhuriyetçi Parti'nin Amerikan iç savaşı sonrası radikal yeniden yapılanma politikaları zamanlama açısından çakıştı.

ABD iç savaşı sonrasının yeniden yapılanma politikalarının en radikal dışa vurumu güney eyaletlerinde gerçekleşti.

KKK, Beyaz Kamelya Şövalyeleri (Knights of the White Camelia) ve Beyaz Kardeşlik (White Brotherhood) gibi benzer kuruluşlarla beraber bu ideolojik ve ırkçı savaşı başlattı. Yerel Klan üyeleri, genellikle örgütün alametifarikası hâline gelen maskeler takıyor ve uzun beyaz elbiseler giyiyorlardı.

ANTİFA NEDİR?

Antifa genellikle anarşist ve komünistlerin geçici olarak bir araya geldiği, emir-komuta zinciri olmayan lidersiz ağlardan oluşuyor.

İnsanların üye olduğu Antifa adlı bir örgüt bulunmaması nedeniyle, faşizm karşıtı hareketlere dahil olan kişilerin terörizmle nasıl suçlanacağı bilinmiyor.

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