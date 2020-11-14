Trump yenilgiden sonra ilk kez kameralar karşısında: Kaybettiğini neredeyse itiraf etti

ABD’de Başkanlık seçimlerini kıyasıya bir yarış sonucunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın önünde tamamlayan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden kazandı.

Biden seçimi kazansa da, ABD’nin mevcut Başkanı Donald Trump koltuğunu bırakmaya pek de hevesli değil. Pek çok eyalette sonuçlara itiraz eden ve hukuk ekibi aracılığıyla davalar açan Trump yenilgiyi kabul etmiyor.

Biden’ın Başkan olmak için gerekli olan 270 Seçici Kurul delegesini garantilemesinden bu yana kameralar karşısına çıkmayan Trump, seçimde hile yaşandığını ve sahte oylarla ilgili iddialarını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla savunuyordu.

Trump günler sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen Trump’ın ana gündem maddesini corona virüsü salgını oluşturdu. Ancak Trump’ın coronayla ilgili yaptığı açıklamalar sırasındaki sözleri seçimle ilgili de önemli mesajlar barındırıyordu.

‘HANGİ YÖNETİM OLACAK KİM BİLİR?’

Vaka sayılarının artmasıyla alınan ve alınması muhtemel yeni önlemlerden bahseden Trump, “Bir daha kapanmaya gitmeyeceğiz. Bu yönetim kapanmaya gitmeyecek. Gelecekte ne olur, hangi yönetimin olacağını kim bilir? Sanırım bunu zaman söyleyecek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu yönetim kapanmaya gitmeyecek” dedi.

Trump’ın bu sözleri ABD medyasında büyük yankı uyandırdı. Trump’ın seçimleri kaybettiğini ilk kez itiraf ettiği şeklinde yorumlanan açıklamada, sık sık gelecek vurgusu yapılmasının bunun en büyük göstergesi olduğu belirtildi.

AŞI NİSAN 2021’DE HERKESE ULAŞACAK

Trump aşıyla ilgili de konuşurken, aralık ayı itibarıyla 20 milyon aşının yaşlılar ve sağlık çalışanları için hazır olacağını öne sürdü.

2021’in Nisan ayında nüfusun büyük bölümüne yetecek kadar aşının ellerinde olacağını söyleyen Trump, sık sık polemik yaşadığı New York Valisi Cuomo için ayrı bir parantez açtı. Trump, “Bizden gelecek aşılara güvenmiyor. Bu sebeple Vali Cuomo isteyip istemediğini bize bildirmeli, yoksa vatandaşlarına aşıyı vermeyecek bir eyalete aşı gönderemeyiz” dedi.

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