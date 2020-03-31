Türkmenistan’da ilginç karar! ‘Corona virüsü’ demek artık yasak

Rus medyasının haberine göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler Doğu Avrupa ve Orta Asya Dairesi Başkanı Jeanne Cavelier yaptığı açıklamada; Türkmenistan yönetiminin, devlet basın-yayın organlarına ‘corona virüsü’ terimini kullanma yasağı getirdiğini söyledi. Cavelier, Türkmenistan yönetiminin böylelikle ülkedeki salgın konusundaki gerçekleri saklamaya çalıştığını savundu.

Diğer taraftan, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara dağıttığı sağlık broşürlerinin önceki halinde corona virüsü ile ilgili bilgilerin olmasına karşılık, yeni dağıtılan broşürlerde corona virüsü ile ilgili bütün ifadelerin çıkartıldığı görülüyor.

ÜLKEDE VAKA BULUNMUYOR

Türkmenistan´da resmi rakamlara göre corona virüsü tespit edilen hiç kimse bulunmuyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli virüslere karşı en iyi korunma yolunun geleneksel tedavi yöntemleri olduğunu söylemişti. DHA

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