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Umut veren corona virüsü açıklaması: Bulaşma ihtimali düşük

ABD´nin New York kentinde bulunan NewYork-Presbyterian Weill Cornell Hastanesi, corona virüsü tespit edilen annelerden doğan 120 bebek üzerinde yaptığı araştırmada, bebeklere emzirme sırasında annelerinden virüs bulaşmasının düşük bir ihtimal olduğunu açıkladı. 

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Dünya
Umut veren corona virüsü açıklaması: Bulaşma ihtimali düşük

New Yorklu uzmanlar, corona virüsü tespit edilen annelerin emzirme sırasında maske takması ve her türlü hijyen tedbirlerini alması halinde, sağlıklı bir şekilde yeni doğan bebeklerini emzirdiklerini ifade etti. Uzmanlar, Covid-19 tespit edilen anneden doğan 120 bebek üzerinde yaptıkları araştırmada, bebekleri 1 gün ve 1 hafta sonra test ettiklerini ve hiçbir bebeğe corona virüsü bulaşmadığını belirtti.

YENİ DOĞANLAR 1,8 METRE UZAKTA KAPALI KÜVEZDE TUTULUYOR
Sağlıklı yeni doğan bebekler, emzirme sırasında annelerine veriliyor ve geri kalan süreçte ailelerinden 1,8 metre uzaklıktaki her yeri kapalı küvezlerde tutuluyor. Covid-19’lu anneler ise emzirme sırasında koroyucu maske takıyor ve her türlü hijyen tedbirlerini alıyor. Uzmanlar, her türlü hijyen tedbirlerinin alınması halinde corona virüslü veya virüsü yenmiş annelerin, bebeklerini rahatlıkla emzirebileceklerini vurguladı.

DSÖ: COVID-19’LU ANNELER EMZİREBİLİR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsü olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen annelerin emzirmeye başlaması veya emzirmeye devam etmesini tavsiye ettiğini açıkladı. Bebeğin bağışıklık sistemi için anne sütünün gerekli olduğu ifade edildi.

ABD anne Bebek Corona Dünya New York Sağlık
Son güncelleme: 15:29 24.07.2020
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