10 şehirde 138 bin öğretmene ihtiyaç var

Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 denetim raporunda mevcut öğretmen kadrolarının dağılımında ülke genelinde öğretmen açığı sorununun çözüme kavuşturulamadığı belirtildi. Raporda Türkiye genelinde birçok ilde öğretmen açığı da gündeme geldi.

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILAMADIĞI KANAATİNE VARILDI

Sayıştay denetçileri hazırladıkları raporda, “Mevcut öğretmen kadrolarının dağılımında ülke geneli ve iller açısından birçok dengesizlikler bulunduğu ve bu dengesizliklerin süreklilik kazandığı, planlamadaki zafiyetler nedeniyle bir yandan öğretmen açığı sorunu çözüme kavuşturulamaz iken bir yandan da kısıtlı olan mevcut yetişmiş insan kaynağının ve buna bağlı olarak mali kaynakların verimli kullanılamadığı görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE İLK 10’DA BURSA VE KOCAELİ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok öğretmen açığı bulunan iller sıralamasında Bursa 3’üncü, Kocaeli 5’inci sırada yerini aldı. Toplam 31 bin 608 öğretmen kadrosu bulunan Bursa’da 26 bin 630 öğretmen kadrosu bulunuyor. Kocaeli’nde ise 21 bin 671 öğretmen kadrosunda, 18 bin 643 öğretmen bulunuyor. Net öğretmen açığı Bursa’da 4 bin 389, Kocaeli'nde ise 2 bin 666 olarak belirtildi. Raporda sözleşmeli öğretmen sayısı da dikkat çekiyor. Bursa’da 589, Kocaeli’nde 362 olarak kayıtlara geçti.

NORMA AYKIRI ATAMALAR SORUNA NEDEN OLDU

Raporda ayrıca, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları belirlenmiş olmakla birlikte uygulamada norma aykırı atamalar nedeniyle birçok kurumda öğretmen fazlalığı, buna karşın birçok kurumda da öğretmen açığı bulunmaktadır. Söz konusu açık ve fazla, yer değiştirme suretiyle yapılan atama, ilk atama, sözleşmeli öğretmenlik ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik gibi yöntemlerle dengelenmeye çalışılsa da mevcut dengesizliklerin önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir” denildi.