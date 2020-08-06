18 milyon öğrenci için dört senaryo

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve Ekim'de olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.

MİNİ MİNİ BİRLER VE SINAVLAR ÖNCELİKLİ

2019-2020'de ilkokul birinci sınıfa başlayan ve pandemi nedeniyle yarım dönem okula gitmek zorunda kalan 1,1 milyon öğrenci ile yine bu yıl okula başlayacak olan çağ nüfusuna göre 1,2 milyon öğrencinin okuma yazmayı öğrenmesi veya bildiğini unutmaması için öncelikli olması planlanıyor. LGS'ye girecek 8'inci sınıflar ve YKS'ye girecek 12'nci sınıfların da öncelikli olması düşünülüyor.