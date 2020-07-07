4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? 4 yıllık lisans bölümleri ve puan türleri…

Üniversite adayları sonuçları beklerken tercih edecekleri bölümleri de netleştirmeye çalışıyor. Üniversite eğitimlerine 4 yıllık bir lisans bölümünde başlamak isteyen adaylar için 4 yıllık üniversite bölümlerini derledik. Senelere göre bölümlerin açılışıyla ilgili değişiklikler bulunabiliyor. ÖSYM 2020 tercih kılavuzunu henüz yayınlamadı, kılavuz yayınlanana kadar geçtiğimiz yılın kılavuzu bilgilendirici olarak kullanılabilir. Aşağıdaki linkten ÖSYM’nin geçen seneki tercih kılavuzuna erişebilirsiniz.

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4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ