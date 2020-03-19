80 bin ücretli öğretmen ortada kaldı!

Türkiye’de 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. Bu öğretmenlerin 994 bin 634’ü kadrolu, 82 bin 673’ü sözleşmeli ve 80 bini de ücretli öğretmen olarak görev yapıyor. Corona virüsü nedeniyle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, hafta içi ek ders ücretlerini alacak.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler hafta içi ders ücretlerini alsa da saati 17 TL’den haftada 3 saat nöbet ücreti, 6 saat egzersiz ücreti ve hafta sonu ortalama 10 saatlik kurs ücretlerini alamayacak.

KADROLUNUN ZARARI 2 BİN

Hafta içi yapılacak olan normal ek ders ücretleri ise kadrolu ve sözleşmeli olan öğretmenlere ödenecek. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin branşına göre değişse de hafta sonu ödenmeyecek ek ders ücretleri nedeniyle haftalık en az 400 TL den aylık 1600 TL kayba uğrayacaklar. Üst limitte ek ders ücreti alanların maaş kaybı ise 2 bin TL’ye kadar çıkacak.

ÜCRETLİYE TEK KURUŞ YOK

Okulların, corana virüs nedeniylle eğitime kapatılması zaten 2 bin 324 TL olan Asgari Ücret’ten dahi düşük bir gelmiri olan ücretli 80 bin öğretmeni vurdu. Maaşları olmayan ve Ek ders ücreti karşılığı ayda 2 bin 40 TL kazanan aralarında sınıf ve branş öğretmenlerinin de olduğu ücretli öğretmenlere şimdi okullar eğitim-öğretime kapatıldığı için hiçbir ödeme yapılmayacak.

DEVLET ÖDEME YAPSIN

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti dışında zaten ayrıca bir maaş almadıklarını en iyi bilenler olan meslektaşları kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler MEB’e, “Meslektaşlarımız arasında zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu vb ayrımları kabul etmediğimiz gibi şimdi de ücretli öğretmenlerin beş kuruşsuz ortada bırakılmasını, kabul etmemiz imkansız” diyerek, devleti ücretlerin ödenmesi kararı almaya davet ettiler.

ÖĞRETMENLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Kadrolu ve sözleşmeli görev yapan öğretmenler ayrıca ücretli öğretmenler için örnek bir fedakarlık çağrısı yaparak, “Gerekirse, bize hafta içi için yapılacak olan ek ders ücretlerini, ücretli öğretmenlere verelim. Yeter ki, meslektaşlarımız yoklukla imtihan edilmesin” dediler. Öğretmenlerin kendileri de haftasonu ek ders ve kurs kayıpları nedeniyle ortalama bin 600 ile 2 bin TL arasında mali kayba uğrayacak.

“BİZDEN ALIN, ONLARA VERİN”

Hafta içi ek ders ücreti ödenecek olan öğretmenlerin haftada 15 saat ve ayde 60 saatten 1020 TL tutan hafta içi ek ders ücretlerinden vazgeçme teklifleri takdire değer bulundu. Ödeme dengeleri bozacak olsa da kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ücretli öğretmenler gibi tamamen parasız ortada kalarak, büyük bir mağduriyet yaşayacaklar.

2 BİN 40 TL ACİL ÖDENSİN

Sorunun köklü çözümü için ise ilk ve orta dereceli okullarda sözleşmeli olarak görev yaparak, öğretmen açığının kapatılmasında önemli bir sorumluluk üstlenen 80 bin ücretli öğretmene hiçbir koşul aranmaksızın virüs tehdidi geçene kadar ücretlerinin devlet tarafından ödenmesi bekleniyor. Sayıları 80 bini bulan öğretmenler haftada 30 ders saatinden ayda 120 ders saati karşılığı 2 bin 40 TL kazanabiliyordu.

GÖZLER HÜKÜMETTE

Hükümetin yaptığı 100 Günlük Eylem Planlarının, 13 Aralık 2018’de yayımlanan ikincisinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 100 arttırılması sözü verilmişti. Ancak bu söz tutulmadığı gibi ücretli öğretmenler global bir krizde yalnız bırakıldı.

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