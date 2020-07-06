ALES başvurularında son gün! ALES başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan “2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.” açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde başvurular başladı ve son gün geldi.

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

* 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.

ALES BAŞVURU SAYFASI

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Başvurusu bulunan adaylara da sınav merkezi tercihlerini güncelleme şansı verilirken ÖSYM Başkanı Halis Aygün şu açıklamada bulundu:

* Değerli adaylarımız, 2020-ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır.

Ayrıca daha önce 2020-ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME

* Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapabileceklerdir.

* Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.