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ALES sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sınav giriş belgesi yayınlandı!

Akademik kariyer yapmak için sınava girmek isteyen vatandaşlar ALES sınavında ter dökecek. 16 Ağustos’ta yapılacak ALES sınavı için sınav giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı. Adaylar sınav giriş belgesini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte ALES sınav giriş belgesi ekranı…

14:12 -
Haberler Eğitim
ALES sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sınav giriş belgesi yayınlandı!

Akademik hayatlarına başlayacaklar için büyük önem taşıyan ALES 2020 sınavı Ağustos ayının 16'sında gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde ÖSYM ALES adayların giriş belgeleri açıklandı.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.  16 Ağustos 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr  adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ALES’TE BUNLARA DİKKAT!

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

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Son güncelleme: 14:25 06.08.2020
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