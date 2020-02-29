AÖF büroları cumartesi açık mı? AÖF büroları çalışma saatleri 2020

AÖF büroları çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… AÖF büroları hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, AÖF büroları çalışma saatleri 2020…

AÖF ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

AÖF Bürosu hafta içi mesaiye sabah 08:30’da başlamaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. AÖF büroları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir.

AÖF Büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÖF Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 10 26

Açıköğretim Etkileşim Merkezi Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0 850 200 46 10

AÖF HAKKINDA

Açıköğretim Fakültesi ya da kısa adı ile AÖF, 1982 yılında kurulmuş olan ve uzaktan eğitim yolu ile öğrencilerine hizmet vermekte olan, Anadolu Üniversitesi’nin bir fakültesidir 1 milyondan fazla öğrenci açıköğretim fakültesinde eğitim görmektedir.

Ders kitaplarının dağıtımı, askerlik tecil işlemleri, öğrenci belgesi işlemleri, transkript, öğrenci kimlik kartı, kayıt yenileme, ders seçimi, adres değişikliği gibi pek çok işlem AÖF bürolarında yapılmaktadır.