Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DGS’de tercih tarihi bekleyişi… ÖSYM takvimine pandemi etkisi!

Corona virüsü sebebiyle aksayan sınav takvimi nedeniyle DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene 25 Temmuz'da açıklanan DGS sonuçları sonrasında 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri yapılmıştı. Bu sene ise DGS tercih kılavuzunun bugünlerde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

10:09 -
Haberler Eğitim
DGS’de tercih tarihi bekleyişi… ÖSYM takvimine pandemi etkisi!

Yayınlanacak tercih kılavuzu ile birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak ve önlisans eğitimini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar önemli bir adım atacak. Eylül ayı bitmeden DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanacağı öngörülüyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

DGS tercihleri için ÖSYM'den açıklama bekleniyor

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

Corona DGS Eylül ayı internet ÖSYM sınav sınav takvimi Tercih Kılavuzu YÖK
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more